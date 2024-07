“A Cattolica, l’accoglienza è mitica”, targa fedeltà per mezzo secolo di vacanze nella Regina

“Un’accoglienza mitica, ecco perché veniamo a Cattolica da 50 anni”. Innamorati della Regina da mezzo secolo, Alberto Carpi e la moglie Maria Camilla hanno ricevuto la targa fedeltà dall’Amministrazione comunale di Cattolica, consegnata dal Vice sindaco e Assessore al turismo Alessandro Belluzzi. Da 50 anni, la famiglia Carpi, originaria di Sant’Ilario d’Enza, in provincia di Reggio-Emilia, trascorre le vacanze a Cattolica e sempre nello stesso hotel, il Tiffany. Ad accoglierli anche quest'anno hanno trovato Massimo Cavalieri,Barbara Pazzaglini e Valentina Bizzarri.

“Siamo arrivati in città nel settembre del 1974 e da quella volta siamo tornati ogni estate – raccontano Alberto e Maria Camilla, in compagnia della figlia Fabiana, del genero Matteo, della nipote Rachele e del cagnolino Ugo – A Cattolica, ci sentiamo come a casa. E quello che ha veramente di speciale è l’accoglienza. Da parte di tutti. È proprio il carattere di questo territorio, la capacità di accogliere dei bagnini, degli albergatori, delle persone in generale”.

“Sono stato molto contento di consegnare la targa fedeltà alla famiglia Carpi – commenta il Vice sindaco Belluzzi -. Questi incontri sono molto importanti e utili perché ci danno lo sguardo e l’opinione di chi vive Cattolica da anni, sono testimoni di come è cambiata la città nel tempo e offrono spunti interessanti. Come Amministrazione continuiamo a impegnarci per fare in modo che la città sia sempre più bella e accogliente. E sicuramente, come in questo caso specifico, un merito molto importante è quello degli operatori economici perché la fidelizzazione dimostra il loro grande lavoro e ospitalità, unita alla volontà di continuare a investire nelle proprie strutture per renderle sempre più nuove, efficienti e e accoglienti. È l’ulteriore dimostrazione che quando pubblico e privato lavorano insieme, guardando e investendo nella stessa direzione, ne beneficiano tutti, turisti e città”.