A Cattolica sorrisi e riflessioni con Maria Pia Timo in uno "Snaporaz" gremito

Sorrisi e divertimento con “Una donna di prim’ordine” senza dimenticare un momento di riflessione. Salone Snaporaz gremito, ieri sera, per lo spettacolo di Maria Pia Timo che ha deliziato il pubblico con la sua “guida pratica per risistemare l’armadio, il cane ed il marito”.

L’appuntamento organizzato dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del cartellone “Marzo per lei 2023” ed in occasione della Giornata internazionale della donna “voleva essere all’insegna di quella leggerezza, mai banale, che aiuta a pensare sulle questioni importanti dell’universo femminile: i diritti, l’emancipazione, l’uguaglianza di genere, contro violenza ed abusi. Senza dimenticare le lotte per la condizione delle donne in Iran ed Afghanistan”, hanno ricordato la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessora alle Pari opportunità Claudia Gabellini.

Hanno preso parte all’evento anche l’Assessore alla Cultura Federico Vaccarini, Francesca Marino, le psicologhe del Centro Antiviolenza Chiama ChiAMA di Cattolica, e Nicolina Emanuele Presidente di UICI Rimini.

Gli eventi proseguiranno per tutto il mese di marzo. Il dettaglio degli appuntamenti dedicati alle donne: https://bit.ly/3YtdLZ8