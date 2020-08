A Cattolica una veleggiata vintage nel ricordo di Deriu e Paolini

Una giornata di sport, mare ed emozioni nel ricordo di Mario Deriu e Giuseppe Paolini. Si terrà domenica 9 agosto (partenza prevista per le ore 15) la veleggiata open di windsurf organizzata dal Circolo Nautico di Cattolica.

Si tratta della VII edizione del trofeo Giuseppe Paolini e della II edizione del trofeo Mario Deriu, istituito dal Circolo per ricordare due storici amici e grandi appassionati di mare. Sarà una gara 'long distance', aperta a chiunque voglia partecipare, che vedrà scendere in acqua le originalissime e coloratissime tavole vintage. Spettacolo assicurato anche per il pubblico che assisterà alla regata dalla riva.

“Con questa iniziativa – spiega Daniele Verni, vice presidente del Circolo – vogliamo rendere omaggio a due figure importantissime per la storia della nostra associazione. In particolar modo a Cattolica è ancora vivissimo il ricordo di Mario, scomparso prematuramente ormai un anno e mezzo fa. Tutti noi ricordiamo con grande affetto il suo carattere esuberante e sanguigno, ma anche il suo impegno nell'organizzare le attività del Circolo e la sua infinita disponibilità nei confronti di tutti gli sportivi, in particolar modo quelli più giovani, ai quali dispensava consigli e insegnamenti sul mondo della vela, conditi dalle immancabili battute in dialetto romagnolo, capaci sempre di strappare un sorriso. Una persona dal cuore grande, alla quale l'intero Circolo deve molto. Così come è ancora forte e vivido il ricordo di Paolini, amico fraterno della nostra realtà ed esperto conoscitore del mare”.