A causa del Coronavirus slitta l'edizione di Beer&Food Attraction

"Un consapevole atteggiamento di prudenza in attesa della migliore evoluzione dell’attuale situazione sanitaria, che consentirà un’edizione delle fiere partecipata e produttiva". Questa la motivazione che ha spinto IEG - Italian Exhibition Group a posticipare le date della settima edizione di Beer&Food Attraction, della quarta edizione di BBTech Expo e dell’undicesima edizione dell’International Horeca Meeting di Italgrob dal febbraio 2022 al prossimo mese di marzo: dal 27 al 30. Le nuove date 2022 delle manifestazioni, in programma nel quartiere fieristico di Rimini, sono state individuate in totale accordo con le associazioni del settore e le aziende. Beer&Food Attraction e BBTech Expo sono l’appuntamento fieristico di riferimento per l’intera filiera dell’eating out, filiera che IEG intende affiancare e sostenere in un periodo complesso, favorendone il più possibile il rilancio in vista della prossima stagione estiva. In contemporanea alle due manifestazioni, l’International Horeca Meeting di Italgrob. Evento cardine per il rilancio dell’eating OUT, alla sua 11a edizione, l’IHM sarà la perfetta occasione per fare il punto sulla ripartenza del settore.