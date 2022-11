A Coriano arriva il nuovo impianto sportivo in via Piane

La Giunta ha approvato il progetto definitivo per l’adesione al bando “Fondo sport e periferie 2022”. L’intervento in oggetto è volto alla rigenerazione e alla valorizzazione dell’impianto sportivo sito in via Piane, in particolare alla tribuna e ai sottostanti spogliatoi in quanto allo stato attuale non risultano più idonei dal punto di vista degli spazi e degli impianti. Si intende adeguare la struttura agli standard attuali per cui si è previsto di demolire integralmente l’edificio esistente e sostituirlo con una nuova struttura destinata al medesimo uso. Il nuovo edificio avrà 312 posti a sedere, 2 spogliatoi per atleti, 1 spogliatoio per arbitri, 1 sala pesi, 1 ripostiglio e 1 wc con accesso dall’esterno per disabili e locali tecnici. Nell’ambito del risparmio energetico, l’impianto idrico per la produzione di acqua calda sanitaria sarà fornito di pannelli fotovoltaici; gli impianti di riscaldamento e di distribuzione dell’acqua calda sanitaria saranno sezionabili secondo necessità per limitare i consumi.

Il contributo massimo previsto per i comuni con popolazione tra i 10.000 e 20.000 abitanti è pari a 700.000,00 euro ed è necessaria una quota di cofinanziamento da parte dell’Ente pari almeno al 15% del valore complessivo delle opere: l’intervento in oggetto ha un costo complessivo di 870.000,00 euro di cui 617.700,00 euro finanziati dal contributo e 252.300,00 euro finanziati dal comune di Coriano (pari quindi al 29% dell’intero costo).

Gianluca Ugolini sindaco di Coriano “Il nuovo impianto sportivo di via Piane, è un intervento molto importante per la comunità corianese. Un progetto che si inserisce in una visione più ampia dedicata allo sport dove sarà possibile svolgere una sana attività fisica in una struttura bella, accogliente e sicura. La promozione dello sport attraverso la riqualificazione dei centri sportivi del territorio mediante la partecipazione a bandi pubblici, è uno degli obiettivi di legislatura che stiamo portando avanti con forza e determinazione”.

Anna Pecci assessore allo Sport “Intercettare risorse provenienti dai bandi pubblici, progettare nuove strutture e riqualificare le esistenti è di primaria importanza per i bambini, ragazzi e, di riflesso, anche per le loro famiglie. ”