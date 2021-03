Dopo le potature dei platani a Coriano, Ospedaletto e Mulazzano, l'eliminazione di alcune piante secche nel giardino Don Michele Bertozzi, da martedì è in corso la potatura dei tigli in via Garibaldi a conclusione degli interventi sul verde per l'inverno 2020-2021. Nei prossimi giorni verranno programmati i nuovi interventi da avviare in autunno.