A Coriano il Natale mette radici: piantato l'abete addobbato per le feste

Sabato scorso a Coriano è stato piantato nei giardini Don Michele Bertozzi l'abete che la Pro Loco Coriano aveva addobbato per il Natale. La spesa per l'affitto dell’'albero sostenuta dal Comune e in parte da Pro Loco Coriano era stata di 700 euro e con ulteriori 100 euro lo si è potuto acquistare. La scelta di piantare l'albero nel giardino, dove nei giorni scorsi sono state tolte alcune piante secche, è stata condivisa da Pro Loco, il vicesindaco e l'assessore all'ambiente.