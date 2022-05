A Coriano sfilano le meraviglie del passato

Domenica scorsa, 29 maggio, Coriano è stata mèta di un raduno turistico culturale per auto d'epoca organizzato dall'Autoclub Storico “Dorino Serafini” di Pesaro. Una trentina di bellissime auto d'epoca, con i loro proprietari, hanno accompagnato il presidente e vicepresidente dell’Autoclub, accolti dal sindaco Domenica Spinelli, dal vicesindaco Gianluca Ugolini, dall'assessore al Turismo Anna Pazzaglia e dall’amministrazione comunale, prima di entrare a visitare il museo “La Storia del Sic”.

Nei saluti è stata ricordata, da parte del sindaco Spinelli, la storia della nascita del Museo che nel 2012, in pochi mesi, venne aperto grazie alla disponibilità dei locali da parte dell'amministrazione, alla generosità di tante aziende e al grande cuore della famiglia di Marco Simoncelli. L'assessore Pazzaglia ha messo in rilievo che il museo, insieme al monumento “Il podio”, donato dall'associazione 58 boys e all’opera “Ogni domenica" donata dalla ditta Dainese, costituiscono ancora oggi, a distanza di 10 anni, motivo di visita e interesse per le tante persone che vengono a Coriano: l'importanza di questa raccolta di installazioni ha di fatto inserito Coriano nel distretto emiliano romagnolo della MotorValley.

Tra l’altro, si è trattato del primo gruppo arrivato in visita dopo che Coriano si è fregiato del titolo di Città da parte del Capo dello Stato Mattarella. I partecipanti al raduno hanno consegnato al sindaco lo stemma dell'Autoclub storico e hanno ringraziato per l'accoglienza, precisando che i loro eventi nascono per ricordare le auto ma anche luoghi e personaggi, soprattutto legati al mondo dello sport e delle due e quattro ruote.