A Ferragosto i fuochi d'artificio illuminano Riccione con uno spettacolo pirotecnico

Sarà una festa di luci e bagliori che abbraccia la città intera quella dello spettacolo dei fuochi d'artificio, venerdì 14 agosto. Lo spettacolo pirotecnico, progettato e realizzato da Fonti Pirotecnica di Riccione, partirà in sincronia da diversi punti lungo le spiagge riccionesi e sarà visibile ovunque, da Nord al Sud del litorale, illuminando tutta la costa con coreografie originali e suggestive. Una regia unica coordinerà l'intero spettacolo che, per la sua estensione lungo tutta Riccione, ha la fondamentale caratteristica di essere godibile in piena sicurezza da ogni parte della città senza concentrazione di pubblico in aree specifiche. La scelta infatti di far partire i fuochi da diverse postazioni è stata fatta proprio in ottemperanza delle norme e per rendere più agevole di distanziamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo spettacolo dei fuochi d'artificio renderà omaggio a un’estate straordinaria, difficile e imprevedibile ma altrettanto entusiasmante e inaspettata, un ringraziamento che la città rivolge ai suoi ospiti e ai riccionesi che con consapevolezza, tenacia e grande amore hanno saputo con sapienza guardare oltre i limiti e le difficoltà per sognare e costruire una città sempre nuova e attenta. Lo show richiama l'energia vitale e la luce del sole che quest'estate ha illuminato la città e strizza l'occhio alla luce e alla magia delle prossime festività che Riccione si presta ad annunciare per Natale e Capodanno 2020.