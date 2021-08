A Gianluca ‘Lomba’ Lombardini l'intitolazione della palestra Geodetica di Miramare

Sarà intitolata a Gianluca ‘Lomba’ Lombardini, anima del Miramare Basket e protagonista del movimento cestistico riminese, la palestra Geodetica del centro sportivo di via Parigi. La Giunta comunale ha avviato ieri l’iter per ottenere dalla Prefettura l’autorizzazione a procedere all’intitolazione della struttura di Miramare, una proposta che ha già ottenuto parere favorevole dalla Commissione Consultiva Toponomastica comunale. Lombardini, sportivo molto conosciuto nell’ambiente della palla a spicchi, promotore di un forte movimento giovanile diventando anche punto di riferimento per le famiglie del territorio, dipendente del Comune di Rimini, è scomparso lo scorso ottobre all’età di 61 anni.

“Ci ha sorpreso in generale l’entusiasmo unanime e sincero con cui è stata accolta la proposta – commenta l’assessore allo sport Gian Luca Brasini – testimonianza della grande passione e umanità che ‘Lomba’ ha trasmesso dentro e fuori dal campo, con i ragazzi e con i colleghi. Sappiamo che generalmente la prassi vuole che debbano passare dieci anni dalla scomparsa per procedere alle intitolazioni, ma riteniamo che ci siano tutte le condizioni per poter accelerare l’iter e arrivare in tempi più stretti a dedicare questo piccolo ma sentito ricordo a ‘Lomba’”.

Ed un primo ricordo sarà martedì 17 agosto alle ore 12 alla palestra Geodetica, per un momento di sport organizzato dal Comune di Rimini al quale parteciperanno anche quei ragazzi a cui ‘Lomba’ ha trasmesso l’amore per il basket.