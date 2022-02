A Le Befane è "caccia" al premio, i punti della fidelity card vengono utilizzati all'asta

Bandite con il consueto entusiasmo da Damiano Gagliani, hanno avuto luogo sabato 5 febbraio 2022 presso Le Befane Shopping Centre le tre sessioni della prima Be Asta 2022 con un montepremi dal valore complessivo di 10.500 euro. Trecento partecipanti - cento per ognuna delle tre battute d'asta, un numero imposto dalla necessità di attenersi alle normative legate all’emergenza Covid-19 - che si sono contesi i premi in palio con gran divertimento e adrenalina utilizzando i "punti" accumulati sulla fidelity card de Le Befane, la Be-Fan Card, grazie agli scontrini della spesa.

A suscitare il maggiore interesse dei partecipanti, che hanno "sborsato" migliaia di punti per aggiudicarsele, sono state soprattutto le Gift Card de Le Befane, le prepagate da 100, 50 e 20 Euro. Ben 12.300 infatti i punti spesi per la Gift Card da 100 Euro "battuta" nella prima asta delle ore 11. Molto conteso (11.000 punti) il Realme Pad 64 Gb di UniEuro; 7mila i punti invece con cui è stata battuta la Smart Tv da 32 pollici Xiaomi Mi Led.

Nell'asta delle 15.30 sono stati invece spesi 11mila punti per il Realme Pad 64 Gb di Unieuro, 9.500 per la Smart Tv da 32 pollici Xiaomi Mi Led, 7.900 per la Gift Card da 100 Euro e 7.000 per quella da 50 Euro.

L'ultima asta della giornata, alle 18.00, ha visto confermato l'apprezzamento del pubblico in piazza Zara per il Realme Pad 64 Gb di Unieuro, battuto per 8.500 punti. 8.900 per la Gift Card da 100 Euro, 6.500 per quella da 50 Euro, 5.000 per il voucher per un trattamento di bellezza Juneco.