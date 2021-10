A lezione in spiaggia: un'opportunità di educazione fisica open air per docenti e studenti

Andare a lezione di educazione fisica e motoria in spiaggia, respirando aerosol marino e godendo della luce solare. Un'opportunità preziosa che il Consorzio operatori balneari "Marina Riminese" aderente a Confesercenti offre ora ufficialmente agli istituti scolastici del territorio. Il presidente del Consorzio, Fabrizio Pagliarani, ha scritto ai dirigenti scolastici ricordando che in 30 bagni aderenti resteranno allestiti anche in autunno e in inverno i campi da beach volley, da beach tennis e le attrezzature sportive, liberamente utilizzabili da docenti e studenti.