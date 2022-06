A Misano Adriatico al via i mercatini artistici di CNA

Al via i mercatini dell’artigianato artistico di Misano Adriatico gestiti da CNA. È stato Filippo Valentini, Assessore alle Attività Produttive di Misano Adriatico, insieme ad Henrich Nobili, Presidente di CNA Misano Adriatico, a tagliare il nastro dell’edizione 2022 che ritorna preannunciandosi molto interessante. Due gli appuntamenti settimanali serali in programma fino al 15 settembre: il mercoledì a Misano Brasile ed il giovedì a Misano centro. “L’iniziativa di CNA e degli operatori – ha commentato Filippo Valentini Assessore alle attività economiche – E’ un appuntamento tradizionale che due volte la settimana arricchisce l’offerta per turisti e cittadini con la produzione dell’artigianato artistico del territorio. Abbiamo chiesto a CNA uno sforzo sulla qualità e uniformità degli allestimenti, il risultato soddisfa pienamente l’amministrazione e auguriamo a tutti coloro che lo compongono un’estate piena di soddisfazioni”.

CNA si è occupata per gli espositori di tutta la parte amministrativa e sarà attiva durante la stagione per tutta la parte pratica come l’impianto di distribuzione elettrica e diffusione sonora. “Quella del mercatino dell’artigianato artistico di Misano – ha puntualizzato il Presidente di CNA Misano Henrich Nobili – è una realtà consolidata, un appuntamento fisso che vedrà CNA protagonista come organizzatrice fino al 2026. Un successo che parte da lontano, soprattutto grazie all’intuizione di una figura importante come Antonio Magnani, autentico punto di riferimento per tanti anni di tutti gli espositori”.