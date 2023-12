A Misano progetto sperimentale di ecografia generalista tramite i medici di famiglia e l’infermiere di famiglia e comunità

Un servizio sanitario che punta sempre più ad un’assistenza di prossimità, contestualizzata sul territorio locale, superandone la frammentazione. E’ questa la direzione in cui si sta muovendo l’Ausl della Romagna con l’obiettivo di fornire risposte sempre più efficaci ai bisogni dei cittadini. In tale ottica, per i cittadini del Comune di Misano Adriatico la direzione del Distretto ha voluto fortemente il potenziamento dell'assistenza territoriale attraverso il progetto sperimentale di Ecografia generalista, che ha preso il via il 20 novembre scorso. Un progetto che copre l’intera popolazione di Misano visto che coinvolge tutti i medici di famiglia del Nucleo di Cure Primarie di Misano-Riccione2, e pertanto, oltre alla Medicina di gruppo in via Romagna, anche le 2 Medicine di gruppo che operano nella zona sud del comune di Riccione e che hanno in carico molti residenti di Misano. Il percorso, totalmente gratuito per il cittadino, prevede la possibilità per i medici di famiglia, in caso di necessità di supporto ecografico alla visita, di inviare il paziente all'Ambulatorio Ecografico di Medicina Generale svolto settimanalmente dalla dr.ssa Rosati in via Romagna. Ad oggi in tutta la provincia di Rimini un analogo percorso è attivo solo nella Casa di Comunità di Coriano.

“Si tratta di un servizio che va indubbiamente a migliorare la capacità di presa in carico efficace del territorio – sottolinea Maria Elena Malpassi, vicesindaca di Misano con delega permanente al tavolo del Distretto socio-sanitario - potenziando gli strumenti di inquadramento diagnostico in dotazione al medico. Al tempo stesso in maniera indiretta contribuisce a ridurre gli invii impropri al Pronto Soccorso, come pure gli approfondimenti specialistici non necessari e quindi i tempi di attesa. Un percorso che è partito da meno di un mese ma che sta già dando segnali importanti, in attesa di avere poi con il tempo dati più significativi”. Dal 2024 poi a Misano, come nelle altre città che fanno parte del distretto sanitario di Rimini Sud, sarà operativo anche l’Infermiere di Famiglia e di Comunità.

“La sperimentazione partita in Valmarecchia nel febbraio scorso, oltre che in altre località per ciascun ambito, ha fornito indicazioni positive e quindi sarà attivata nel corso del prossimo anno in tutto il territorio dell’Ausl Romagna e in particolare del Distretto, dunque a Misano e Riccione oltre che in Valconca", ribadisce Cristina Fabbri, Direttore Direzione Infermieristica e Tecnica dell’Ambito di Rimini. Operando a stretto contatto con la popolazione, l’Infermiere di Famiglia e comunità copre tutte le fasi della prevenzione: primaria agendo su tutti quei fattori di rischio di malattia attraverso l’educazione sanitaria (dieta, lotta al tabagismo e attività fisica); secondaria promuovendo l’aderenza alle vaccinazioni, ai test di screening ed esami previsti per diagnosticare precocemente le malattie; terziaria, con tutti quegli interventi utili ad evitare le riacutizzazioni di malattie croniche. In ognuna delle tre fasi può effettuare interventi di assistenza infermieristica diretta.

"Avendo come obiettivo finale quello di fornire risposte unitarie, accessibili, eque e sostenibili per tutti i cittadini, l'implementazione di questa figura professionale evidenzia come prioritaria la necessità di orientamento della popolazione nella fruizione dei servizi. Ed è proprio per questo – aggiunge la Fabbri - che, come dirigenti dell’Ausl Romagna, stiamo svolgendo una serie di iniziative pubbliche e incontri sul territorio”.