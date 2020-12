A Montefore una nuova fototrappola per incastrare chi abbandona i rifiuti

Tempi duri per i furbetti dei rifiuti a Montefiore Conca. Da alcuni giorni a questa parte, infatti, nella frazione di Falda è entrata in funzione una nuova 'fototrappola' che avrà il compito principale di contrastare il fenomeno dell'abbandono di spazzatura fuori dagli appositi contenitori. Una pratica purtroppo ancora diffuso nel borgo della Valconca così come nei Comuni limitrofi. Per questo motivo l'amministrazione ha deciso di correre ai ripari installando il primo dispositivo in funzione anche nelle ore notturne. Si rammenta che l'abbandono dei rifiuti costituisce reato e che i trasgressori possono incappare in multe fino a 3mila euro.