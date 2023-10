A Morciano e Rimini eventi di promozione della salute

Riprendono le attività di Promozione della salute del Dipartimento di Sanità Pubblica, ambito Rimini, con il ciclo di eventi gratuiti promossi dai Distretti di Rimini e Riccione, dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dalle Case della Comunità di Morciano e Santarcangelo, con il patrocinio delle Amministrazioni locali e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio. Obiettivo sensibilizzare e aiutare i cittadini a migliorare la propria alimentazione e a contrastare la sedentarietà per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione. Dopo la grande partecipazione alla Tavola rotonda, svoltasi a Montefiore Conca, nell’ambito della Giornata Mangiar sano, sull'importanza delle erbe spontanee, aromatiche e i vegetali nella dieta moderna per la salute dei consumatori, cui ha partecipato, tra gli altri, la dott.ssa Ilaria Concari della Sanità Pubblica di Rimini, ecco il calendario degli appuntamenti, aperti a tutti:

- 12 ottobre, ore 17-19, Un passo alla Volta presso il Centro Sociale MERCURIO Via Roma 274, Morciano di Romagna

- 19 ottobre ore 17-19, Il Carrello della Salute presso il Centro Sociale MERCURIO Via Roma 274, Morciano di Romagna

- 13 ottobre, dalle 16,00 alle 17,30, "Un passo alla Volta" presso il Centro Anziani "I sempre giovani" Via G. Pintor 7/B Rimini

- 24 ottobre, dalle 15 alle 17, Il Carrello della Salute presso il Centro Anziani "I sempre giovani" Via G. Pintor 7/B Rimini

A questi eventi di sensibilizzazione seguiranno, in date da definire, un corso per Walking Leader per la costituzione e conduzione di gruppi di cammino a partire dalle CDC e alcuni corsi di Edu-Chef di cucina salutare, indirizzati a persone che siano intenzionate ad insegnare ad altri cittadini interessati.