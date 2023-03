A Morciano una giornata dedicata alla vaccinazione antitetanica

Mercoledì 29 marzo, alla Casa della Comunità di Morciano (Via Arno 40), il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica promuove una giornata dedicata alla somministrazione della vaccinazione antitetanica. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 16.30 ed è rivolta in particolare alla popolazione della fascia d'età 60-69 anni, che ha ricevuto dall’Ausl comunicazione tramite sms o telefonata da parte degli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica. Per ricevere la somministrazione è necessaria la prenotazione CUP. Ai partecipanti verrà offerto anche un breve colloquio sugli stili di vita e materiale informativo.