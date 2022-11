A novembre in Coop Alleanza 3.0 “si spende” per la giornata contro la violenza sulle donne

Coop Alleanza 3.0 continua il suo impegno al fianco delle donne vittime di violenza e su questo fenomeno gravissimo torna a puntare i riflettori in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con la campagna solidale di Coop “Noi ci spendiamo, e tu?”. Per tutto il mese di novembre soci e clienti acquistando il latte Coop Uht parzialmente scremato, reso facilmente identificabile dalla confezione speciale – con la dicitura “Coop dice no alla violenza sulle donne” e l’invito a contattare il numero antiviolenza e antistalking 1522 – i nettari e le confetture Frutti di pace e la borsa in tela, disponibile negli ipercoop, realizzata da Diana Ejaita, illustratrice della testata “The New Yorker”, contribuiranno con l’1% della spesa di questi prodotti, a sostenere 35 realtà impegnate a contrastare la violenza sulle donne, offrendo loro rifugio e assistenza psicologica.

Le realtà sostenute sono quelle che operano nei territori in cui è presente Coop Alleanza 3.0, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia. A Rimini la realtà beneficiaria della campagna “Noi ci spendiamo, e tu?” sarà Rompi il silenzio Onlus. Inoltre, in collaborazione con le realtà locali, Coop Alleanza 3.0 nel mese di novembre organizza numerosi incontri nei diversi territori in cui opera, per parlare del fenomeno con esperti o testimoni e continuare l’opera di sensibilizzazione e informazione sulla violenza di genere.