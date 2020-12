A palazzo Mancini la docente premiata dall'American Chemical Society

La docente e ricercatrice cattolichina dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Laura Mercolini, è stata premiata recentemente dall'American Chemical Society. L'Amministrazione Comunale di Cattolica si congratula con la famiglia Mercolini e con l'accademica cresciuta nella Regina e che da anni opera nel Capoluogo di Regione. "Un talento "d'esportazione" che ci inorgoglisce ed a cui auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni per la sua carriera", hanno commentato durante l'incontro svoltosi ieri con il Primo cittadino, Mariano Gennari, ed il Vicesindaco, Nicoletta Olivieri.

Alla Professoressa Laura Mercolini è stato riconosciuto il "Premio Internazionale ElSohly", è la prima volta che il prestigioso riconoscimento viene conferito ad un'accademica europea da una delle più grandi associazioni di chimici al mondo, oltre che la più nota. È la prima volta che viene assegnato ad un'italiana, in particolare: premiato il lavoro di ricerca nello sviluppo di nuove e affidabili metodiche riguardanti l'analisi chimica di cannabis e prodotti derivati.

"Questo premio mi onora", ha detto Laura Mercolini. "Mi occupo di innovazione nel campo dell'analisi farmaco-tossicologica, e la mia ricerca scientifica in questo settore si focalizza sullo sviluppo di strategie avanzate per l'analisi di cannabinoidi ed altre sostanze psicoattive in campioni biologici e non biologici, oltre che di tecnologie per il campionamento, l'estrazione e il pretrattamento".

“Siamo orgogliosi – ha concluso il Sindaco prima di congedarsi – di aver conosciuto non solo una esimia ricercatrice ma anche una splendida catulghina”