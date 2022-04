A processo per le persecuzioni su un avvocato, condannati due carabinieri

Il Gup del Tribunale di Bologna, Sandro Pecorella, ha condannato i due carabinieri finiti a processo per aver perseguitato un legale - che in passato aveva difeso uno di loro in un procedimento davanti al Tribunale militare - con false ordinazioni a domicilio di pizze, telefonate mute e l'iscrizione a un'agenzia matrimoniale. Come riporta l'Ansa, per un maresciallo è stata stabilita una pena di un anno e sei mesi mentre, per il secondo, un anno e due mesi. Il processo si è svolto con la formula del rito abbreviato e la Procura, con il pm Michele Martorelli, aveva chiesto per entrambi una condanna ad un anno e sei mesi. I due erano accusati di stalking, abuso d'ufficio e falso, ma per quest'ultimo reato sono stati entrambi assolti. Come pena accessoria il gup ha stabilito l'interdizione dai pubblici uffici relativo alla loro qualifica di maresciallo e una provvisionale di 10mila euro. E' stata inoltre disposta la sospensione condizionale della pena. Secondo la ricostruzione della Procura i due carabinieri, oltre a perseguitare il legale, quando la vittima si è rivolta all'ex cliente in divisa per fare querela contro ignoti entrambi avrebbero omesso di astenersi in presenza di un interesse proprio, impedendo o ritardando l'accertamento dei fatti, configurando così il reato di abuso d'ufficio.