A Remo Vigorelli l’Arcangelo d’Oro 2023

L’Arcangelo d’Oro 2023 va a Remo Vigorelli: la più importante onorificenza cittadina, che l’Amministrazione comunale attribuisce a personalità di Santarcangelo particolarmente illustri e meritevoli, sarà consegnata allo storico organizzatore delle Fiere santarcangiolesi nel corso del tradizionale saluto di fine anno della sindaca Alice Parma, in programma sabato 23 dicembre a partire dalle ore 11 in Municipio. La cerimonia, come di consueto, prevede il conferimento dell’Arcangelo d’Oro e di tutti gli altri riconoscimenti dell’Amministrazione comunale, dalle benemerenze alle menzioni speciali, dalla tessera di socio onorario 2023 della Pro Loco alle borse di studio in memoria di Caterina Gambuti.

Le motivazioni che hanno portato all’attribuzione dell’Arcangelo d’Oro a Remo Vigorelli: per l’intuizione che ha dato vita a un nuovo mestiere, praticato per quasi quarant’anni, riportando le Fiere d’Autunno all’antica centralità nella vita economica e culturale di Santarcangelo; per l’impegno nella valorizzazione della cipolla dell’acqua, prodotto tipico cittadino promosso con ampio anticipo sui tempi sia tramite le Fiere sia con eventi e iniziative dedicati; per il contributo alla crescita culturale della città, prima attraverso il Festival del Teatro, poi con un’instancabile attività attoriale e infine con il volontariato nel gruppo Amici della Biblioteca di Santarcangelo.

“L’Arcangelo d’Oro a Remo Vigorelli rappresenta il riconoscimento di un impegno in favore di Santarcangelo che abbraccia diverse attività culturali nel senso più ampio di questo termine” dichiara la sindaca Alice Parma. “Remo infatti si è prima inventato e poi ha portato avanti per quasi quarant’anni un mestiere precedentemente sconosciuto a Santarcangelo, ovvero quello di organizzatore di grandi eventi, ma sempre con un’attenzione e una sensibilità non comuni per gli aspetti culturali delle manifestazioni, come dimostrano le numerose innovazioni apportate negli anni al format delle Fiere, dedicate soprattutto al recupero delle tradizioni, che da Santarcangelo hanno conosciuto un successo poi esportato in altre città”. “Arrivato in città per il Festival, negli anni Vigorelli si è reso protagonista di un impegno che ha spaziato dalla valorizzazione della cipolla dell’acqua alle prove attoriali di alto livello, spesso e volentieri prestate volontariamente ad associazioni e istituzioni culturali come la biblioteca Baldini. Per questa sua dedizione alla città – conclude la sindaca – oggi la collettività di Santarcangelo simbolicamente lo ringrazia con il conferimento dell’Arcangelo d’Oro”.



Remo Vigorelli arriva a Santarcangelo in qualità di attore con il gruppo Teatro di Ventura (Treviglio, Bergamo) per partecipare al Festival del Teatro nel 1977, si stabilisce in città e negli anni successivi si occupa di varie attività, compresa l’organizzazione delle Fiere. Nel 1987, in collaborazione con gli esercenti, crea l’associazione La Cipolla d’Oro, una delle prime esperienze del settore. Nel frattempo il modello di organizzazione delle Fiere santarcangiolesi diventa un punto di riferimento per eventi e manifestazioni in diverse città, dando vita tra l’altro alla mostra mercato La Casa del Tempo, mentre la Fiera di San Martino si arricchisce con la Sagra Nazionale dei Cantastorie e la rassegna Cibo come cultura. Negli anni, inoltre, Vigorelli mette a disposizione della città le sue qualità attoriali, da ultimo anche nell’ambito dell’associazione Amici della Biblioteca di Santarcangelo.