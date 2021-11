A Riccione due panchine rosse contro la violenza sulle donne

Sensibilizzare e mostrare vicinanza nei confronti di tutte le donne vittime di violenza e di abusi di ogni genere tenendo sempre alta la guardia su un fenomeno dalle dimensioni drammatiche. Due panchine rosse sono state oggi installate a Riccione, simbolo di un percorso di educazione e coinvolgimento contro il femminicidio. In mattinata alla galleria del Centro Commerciale Perla Verde, il sindaco Renata Tosi, con l’assessore alle Pari Opportunità Andrea Dionigi Palazzi e l’assessore ai Servizi alla Persona, vice sindaco Laura Galli, ha inaugurato una panchina rossa di Geat recuperata e pitturata dai ragazzi del Centro Cuore 21 di Riccione con il sostegno dei volontari della Coop Alleanza 3.0. Per l’occasione i ragazzi hanno anche dipinto a mano in un lenzuolo bianco un paio di scarpette rosse diventate simbolo di questa ricorrenza.

Nel pomeriggio il sindaco Tosi e l’assessore Dionigi Palazzi hanno partecipato alla cerimonia di svelamento al parco Salvo D'Acquisto di un’altra panchina rossa donata dalla Cst Uil provinciale alla città di Riccione in cui è stata affissa una targa dedicata alle donne vittime di violenza. Occasione questa per ricordare la sindacalista Uil Rita Baldini scomparsa prematuramente nel 2004 sempre in prima linea nella difesa dei diritti delle donne. Il Palazzo del Turismo questa sera sarà illuminato nuovamente di arancione nell'ambito dell'iniziativa "Orange the World" - campagna delle Nazioni Unite per illuminare di arancione i monumenti e i luoghi significativi del territorio, dopo l’illuminazione di mercoledì 24 novembre in cui è andato in scena al Palacongressi lo spettacolo di Ottavia Piccolo “ Cosa Nostra spiegata ai bambini presentato, in collaborazione con la commissione Pari opportunità del Comune di Riccione.