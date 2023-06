A Riccione entra in servizio una flotta di monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita

Una flotta di 300 monopattini e 150 biciclette a pedalata assistita entrerà in servizio a Riccione a partire da domani, sabato 10 giugno. L’amministrazione comunale di Riccione ha infatti promosso l’attivazione “in via sperimentale del servizio di noleggio monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e biciclette a pedalata assistita con modalità ‘free floating’”. Il servizio è stato affidato all’azienda di origine olandese Dott, tra i leader europei della micro mobilità urbana, che ha sede in numerosi Paesi, Italia compresa, dove è tra gli operatori con maggior parco veicolare attivo ed è risultato essere il servizio di monopattini e biciclette in condivisione più apprezzato dagli italiani secondo l’inchiesta di Altroconsumo. Peraltro, è l’azienda che poche settimane fa è risultata prima classificata nel bando per il servizio di monopattini a Roma.

La sperimentazione del servizio è autorizzata fino al prossimo 31 ottobre. L’amministrazione comunale ha fissato delle regole chiare per la gestione e l’utilizzo di monopattini e biciclette a noleggio. “Promuoviamo questo tipo di offerta che garantisce mobilità lenta e sostenibile e che vuole rappresentare un’alternativa al trasporto pubblico ma soprattutto a quello privato - spiega l’assessore alla Mobilità Simone Imola -. Volendo però evitare i problemi che la modalità ‘free floating’ spesso ha comportato, abbiamo stabilito con l’azienda Dott, che conosce bene il nostro territorio, delle norme di fornitura del servizio e di condotta chiare sin da subito”. Innanzitutto il numero dei mezzi presenti in città: dovrà essere variabile in funzione delle esigenze degli utilizzatori.

“Dott ha garantito la disponibilità ad adattare la flotta al livello di richieste da parte della clientela e in base alla stagionalità, al fine di garantire massimo servizio all’utenza e minor ingombro per la città”, aggiunge l’assessore. Trecento monopattini e 150 biciclette è infatti il numero massimo dei mezzi che l’azienda potrà impiegare e di questi dovrà garantire la disponibilità a Riccione. Altra regola, i mezzi potranno circolare in tutta la città (non al di fuori) a eccezione di tutta l’area pedonale del centro. I mezzi potranno essere ritirati in numerose zone di Riccione e al termine del noleggio dovranno essere riportati esclusivamente nelle aree dedicate alla sosta. “Vogliamo evitare che un servizio si trasformi in un disagio collettivo come avvenuto in altre località, intralciando marciapiedi e piste ciclabili - aggiunge Imola -. Lo stazionamento e la sosta dei monopattini dovrà pertanto avvenire esclusivamente negli stalli dedicati ai motocicli, ai ciclomotori e ai velocipedi”.

Dott, durante e al termine del servizio, dovrà fornire al Comune di Riccione informazioni georeferenziate dei percorsi effettuati differenziati per tipologia di utente, frequenza di utilizzo, mezzo di utilizzo, al fine di potere valutare al meglio la sperimentazione. Come commenta Vittorio Gattari, Senior Public Policy Manager di Dott Italia: “Siamo molto felici di aggiungere Riccione alla lista di oltre 40 città europee in cui siamo attivi e ringraziamo l’amministrazione comunale per la proficua collaborazione. L’avvio delle attività con una flotta integrata sia di monopattini che biciclette, dimostra il nostro forte interesse nel voler investire in Emilia-Romagna, una regione altamente turistica e attenta allo sviluppo di politiche a favore della mobilità sostenibile, ottime condizioni per svolgere un servizio efficace ed apprezzato. Vogliamo mettere a disposizione la nostra esperienza acquisita nelle grandi città come Roma e Milano, per offrire un servizio multimodale ed ordinato anche nei centri di media dimensione, dove i nostri mezzi possono inserirsi perfettamente all’interno dell’offerta di mobilità urbana disponibile per cittadini e turisti nella loro quotidianità”.

In occasione del lancio è attiva da subito l’offerta CiaoRiccione rivolta a tutti i nuovi utenti che, inserendo il codice sconto nella sezione Promozioni dell’app, potranno effettuare gratuitamente una prima corsa di 20 minuti: il modo migliore per approcciarsi a un mezzo così nuovo per lo scenario urbano. La tariffa base è di 0,25 euro al minuto, con un 1 euro di costo di sblocco, senza alcuna durata minima della corsa, né altri costi nascosti. In aggiunta sono numerose le offerte vantaggiose, selezionabili comodamente dal menu in app alla voce “Pass”: Pass 2 corse: permette il noleggio di un veicolo per andata e ritorno ad un costo calmierato di 4,49 euro valido 24 ore; Sblocchi gratuiti: consente di annullare il costo di sblocco del noleggio per 30 giorni al costo di 2,99 euro; Abbonamento mensile: ideale per i fedelissimi, offre l’utilizzo dei veicoli ad un costo prefissato di 34,99 euro, valido per 30 corse. Per poter noleggiare un monopattino o una bicicletta in sharing è necessario scaricare la app Dott dagli store sul proprio smartphone (Appstore e Playstore) e registrare un profilo utente personale. Il servizio è rivolto soltanto ad utenti maggiorenni.

Tutti i mezzi sono dotati di rilevamento satellitare che previene i furti e allo stesso tempo controlla automaticamente la velocità del mezzo, che per legge non può superare i 20 km/h per i monopattini e i 25 km/h per le biciclette, e inibisce il termine del noleggio nelle zone in cui è vietato il parcheggio. Prima che un utente si metta alla guida, inoltre, l'app Dott gli ricorda di usare le piste ciclabili, di non salire sui marciapiedi e di parcheggiare correttamente, avendo così ben chiare tutte le regole generali e locali che deve rispettare.