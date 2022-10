A Riccione il Premio Agenda Digitale Emilia-Romagna 2022

C’è anche Riccione tra i comuni che ieri hanno ritirato a Bologna il Premio Agenda Digitale. Il Comune di Riccione è risultato tra i finalisti ed è stato premiato per la più alta percentuale di numeri civici coperti da banda con almeno 30 Mbps (velocità di connessione). Il Premio Agenda Digitale è un riconoscimento per i Comuni che si sono distinti nella digitalizzazione dei loro territori, secondo le misurazioni a cura dell’indice regionale DESIER (Digital Economy and Society Index Emilia-Romagna). L’indice è uno strumento messo a disposizione degli amministratori locali che da un lato serve a monitorare lo stato di avanzamento della digitalizzazione nel tempo e tra i territori, dall’altro consente di individuare buone pratiche da diffondere, divari da colmare, ambiti prioritari su cui intervenire. A ritirare il premio all’Unahotels Bologna Fiera, l’ing. Mauro Zaccarelli, responsabile dei Servizio sistema informativo del Comune di Riccione.

“Siamo molto orgogliosi che Riccione sia tra le città premiate. Ci siamo distinti per l'alta connettività. Abbiamo raggiunto quindi ottimi risultati sulla digitalizzazione, ma il nostro obiettivo è quello di rendere il nostro comune sempre più digitale e connesso. L'alta connettività ' vuole essere un punto di partenza e non di arrivo: da questo auspichiamo la nascita di numerosi servizi che renderanno i cittadini più digitalmente connessi per facilitare il raggiungimento di una situazione di benessere sociale equamente distribuito”. Ha dichiarato Gianluca Garulli, assessore all’innovazione tecnologica del Comune di Riccione.