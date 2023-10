A Riccione l'appuntamento dei tour operator specializzati in cicloturismo

Dal 4 al 7 ottobre, a Riccione, ultimo appuntamento 2023 nell’ambito del Progetto di Promozione e Marketing della destinazione “Emilia Romagna Cycling” promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con il Consorzio Terrabici (www.terrabici.com).

Dopo le azioni di comunicazione e promo-commercializzazione realizzate durante i quattro Press-Trip ed Educational Tour tra marzo a settembre, si chiude la stagione con il Workshop annuale di Riccione, che coinvolge otto Tour Operator specializzati nel prodotto bike provenienti da Europa e Sud America: Bra Tur (Norvegia), Orwell Wheelers Cycling (Irlanda), VBT Bicycling Vacations (USA), Kolo Trip (Spagna), Pro Cycling Club (Slovacchia), Sporttour (Slovacchia), Via Punto (Costarica), Status Cycling Experience (Brasile).

Il programma prevede l’arrivo degli ospiti nella giornata di mercoledì 4 ottobre in un bike hotel di Riccione. Nel pomeriggio la presentazione del progetto “Emilia Romagna Cycling” curata da Apt Servizi e alcuni rappresentanti del Consorzio Terrabici. Giovedì 5 ottobre il primo bike tour esplorativo di circa 60km su un’arteria del nuovo percorso permanente “Via Romagna” (www.viaromagna.com), con pranzo degustazione di prodotti del territorio e wine-tasting in una azienda agricola della Valconca. A seguire la prima sessione del Workshop B2B tra i buyer coinvolti e i seller associati a Terrabici. Venerdì 6 ottobre il secondo bike tour tra Rimini e la ciclabile della Valmarecchia e, nel pomeriggio, la seconda giornata del Workshop con la presentazione dei pacchetti e delle vacanze cicloturistiche per la stagione 2024.