A Riccione la cerimonia di consegna del San Martino D'Oro

Tutto è pronto per l’8 dicembre, giorno dell'Immacolata e grande serata di festa per la consegna dei San Martino d'Oro della Città di Riccione. Alla sala Concordia del Palazzo dei Congressi, l'8 dicembre dalle 21, si terrà quindi la cerimonia ufficiale aperta alla cittadinanza e con la presenza delle massime autorità civili e militari.

Il premio istituito in occasione delle celebrazioni e iniziative avviate per il Centenario della nascita del Comune di Riccione, è stato dedicato dall'amministrazione comunale al patrono della città, San Martino, vescovo di Tours. Ai premiati - come è noto - verrà consegnato un prezioso riconoscimento ideato da Marco Lodola, appositamente creato con la collaborazione dell'artista Giovanna Fra. Si tratta di una scultura in plexiglass, rappresentante San Martino, dalle sfumature e lievi passaggi di colori. Come si ricorderà, i premiati saranno persone, enti, associazioni e organismi che si sono particolarmente distinti in campo culturale, scientifico, industriale, lavorativo, sportivo e filantropico o per atti di coraggio in nome dei valori della solidarietà umana.

Le regole per l'accesso alla sala Concordia

L'amministrazione ha il piacere e l'onore di invitare la cittadinanza tutta alla premiazione della Prima Edizione del San Martino d'Oro della Città di Riccione. L'accesso alla sala Concordia sarà regolata in base alle nuove norme nazionali in vigore dal 6 dicembre. Il pubblico accederà in sala solo se munito di biglietto preventivamente ritirato all'Ufficio IAT presso il Palazzo del Turismo. I biglietti possono essere ritirati da sabato 4 dicembre fino ad esaurimento. Gli orari dell'Ufficio IAT: sabato e domenica, orario continuato, dalle 9 alle 17. Lunedì, martedì e mercoledì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. A disposizione circa mille biglietti, fino ad esaurimento. Il ritiro potrà essere fino ad un massimo di due biglietti a persona.

L'accesso all'area della sala Concordia sarà disciplinata in base alle norme governative in vigore dal 6 dicembre; green pass (rinforzato) valido e mascherina. Si entrerà in sala dalle 19.30 alle 20.30. Lo spettacolo inizia alle 21. L'orario di ingresso è tassativo perché la serata sarà trasmessa in diretta televisiva su Icaro TV. E' quindi richiesta la massima puntualità all'ingresso saranno espletate tutte le procedure di sicurezza: temperatura e controllo green pass. Una volta in sala personale addetto accompagnerà ai posti. Si ricorda che è fatto obbligo indossare la mascherina per tutto il tempo dello spettacolo.