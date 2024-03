A Riccione la primavera sboccia in anticipo, il Comune: "Spiagge e lungomari affollati"

A Riccione la primavera è sbocciata in anticipo. L'annuncio arriva dall'amministrazione comunale che sottolinea come "Tantissimi ospiti della città hanno affollato la spiaggia, i lungomari pedonali, viale Ceccarini, i ristoranti e i locali, godendo di una bellissima giornata calda e soleggiata". “Nutriamo un sentimento di orgoglio e tantissima soddisfazione nell’avere riscontrato già in un fine settimana di metà marzo una quantità incredibile di persone che ha scelto Riccione per trascorrere un bellissimo weekend di benessere, trovando una città accogliente”, osserva l’assessore al Turismo Mattia Guidi.

Questo anticipo di primavera è stato accompagnato dall’avvio di alcuni eventi che hanno visto grande partecipazione da parte del pubblico, sia nel cuore della città che nella zona artigianale. In centro è andata in scena la coloratissima quarantaquattresima edizione della StraRiccione e sono partiti i festeggiamenti della tre giorni per la Fugaracia (16-18 marzo) con le giostre per i bambini, i food truck e il banco della Croce Rossa che ha messo in vendita le simboliche fascine per alimentare il grande fuoco a scopo benefico. A Raibano a dare spettacolo sono stati i motori con una eccezionale seconda edizione del Riccione Motor Fest.

“La città di Riccione si è fatta trovare pronta con tantissimi eventi e momenti belli per tutti - osserva ancora Guidi -. Un lavoro incredibile in cui pubblico e privato, che ringrazio, hanno collaborato per assicurare a cittadini e turisti un continuo susseguirsi di sorprese, preludio di un periodo straordinario che continuerà nei prossimi giorni con la Settimana internazionale Coppi e Bartali (mercoledì e giovedì), la Woman on Bike e la Gravel (sabato), la Granfondo Riccione (domenica) e poi con il ricchissimo palinsesto di Pasqua”.