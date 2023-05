A Riccione la viabilità torna alla normalità: riaperto anche l’ultimo sottopasso

Da questa mattina tutti i sottopassi della città di Riccione sono aperti. Con la riapertura del sottopassaggio di viale San Gallo-Marsala, la viabilità cittadina è completamente ripristinata a eccezione del ponte di viale San Lorenzo la cui riapertura è comunque prevista in giornata (sono in corso le ultime operazioni di pulizia). “E’ stato compiuto un lavoro straordinario e in tempi brevissimi, tenendo conto dell’emergenza che abbiamo dovuto affrontare - sottolinea l’assessore a Lavori pubblici e Trasporti Simone Imola -. Già la mattina dopo il nubifragio siamo stati in grado di riaprire i tre principali sottopassi della città. Poi, gradualmente, abbiamo fatto ripartire la circolazione anche in tutti gli altri. L’amministrazione comunale è veramente grata verso tutti coloro che hanno partecipato a compiere questo grande sforzo collettivo: il personale del Comune di Riccione, la Protezione civile, Geat, Hera e tutti gli altri soggetti chiamati a intervenire, in particolare Enel. In diversi casi non è stato sufficiente aspirare acqua e fango ma sono state risolte a tempo record importanti problematiche di natura tecnica”.