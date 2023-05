A Riccione nasce il Tavolo tecnico con le associazioni di categoria del settore economico-produttivo

La giunta comunale di Riccione ha approvato la costituzione del “Tavolo tecnico con le principali associazioni di categoria del settore economico-produttivo”. L’amministrazione intende infatti coinvolgere i rappresentanti delle principali associazioni di categoria del settore economico-produttivo presenti sul territorio nella predisposizione del Piano urbanistico generale.

“Non solo - spiega l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli -, il Tavolo nasce con l’obiettivo di coinvolgerli anche nella predisposizione del nuovo Regolamento edilizio, del Regolamento dei dehors, del Regolamento igienico sanitario, nonché sui progetti strategici di rigenerazione urbana e sulle politiche di mobilità sostenibile. Il Tavolo tecnico, atto a garantire il diritto di partecipazione degli appartenenti alla comunità locale del territorio comunale in relazione alla propria attività, avrà funzioni consultive, di proposta e di stimolo all’attività dell’amministrazione comunale”.

Chi sono i componenti del Tavolo

Il gruppo di lavoro verrà convocato di volta in volta per un confronto sulle attività di pianificazione urbanistica, sui regolamenti con ricadute dirette o indiretti sugli associati, sui progetti strategici di rigenerazione urbana e sulle politiche e azioni per favorire la mobilità sostenibile. Il Tavolo sarà composto dal Dirigente del Settore Governo sostenibile del Territorio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, con il supporto degli Uffici tecnici, e da numerosi componenti esterni rappresentanti delle associazioni di categoria.

Faranno parte del “Tavolo tecnico con le principali associazioni di categoria del settore economico-produttivo” la dirigente del Comune di Riccione Tecla Mambelli, Matteo Battista per Confartigianato, Andrea Maioli per Confesercenti, Alfredo Rastelli e Davide Celli per Confcommercio, Monica Lepri per Cna Rimini, Alfredo Monetti per Confindustria Romagna e Bruno Bianchini per Federalberghi.