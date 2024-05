A Riccione secondo incontro sulla costruzione del Piano urbanistico generale

Lunedì 20 maggio al Palazzo del Turismo si tiene il secondo incontro tematico di Riccione cambia, il processo di partecipazione per la costruzione del Piano urbanistico generale e il coinvolgimento della città sui progetti di rigenerazione urbana, che ne anticipano e sperimentano le strategie.

Christian Andruccioli, assessore all’Urbanistica e alla Rigenerazione Urbana di Riccione, rilancia la sfida: "Il 9 maggio abbiamo presentato la Strategia del verde del Piano, un anello di nuovi parchi pubblici che abbraccia la città innervato sui corridoi fluviali che con percorsi turistici e i paesaggi della biodiversità aprono la collina sul mare. Lunedì presenteremo la Strategia di rigenerazione dei luoghi centrali, focalizzata sulla messa a sistema dei luoghi identitari, la valorizzazione degli assi commerciali con progetti innovativi degli spazi pubblici, perché vogliamo che Riccione occupi il suo posto in Europa. Vedremo come altre città hanno lavorato sullo spazio pubblico e l’attrattività urbana e come può il PUG affrontare questa sfida. Nella prima parte della serata saranno con noi Chiara Lucchini, architetta impegnata nel processo del Pug di Torino ed esperta di politiche urbane e progetti europei dell’Urban center della città piemontese, e Tecla Mambelli, dirigente del settore Urbanistica, per un focus sulle strategie del Piano”.

“Nella seconda parte dell’incontro i docenti dell’università di Bologna, che collaborano con il Comune di Riccione, lanceranno delle sfide per capire insieme come rilanciare Riccione centro e Riccione Paese. Vogliamo chiudere con il botto: Lo studio di architettura La Prima Stanza condurrà i presenti in un viaggio alla scoperta di come si trasformeranno viale Ceccarini e i principali assi commerciali della città. Un progetto che guarda alle città europee e in cui verde, attrattività dello spazio pubblico e tecnologia sono centrali”.

“Questi incontri tematici del Pug sono per noi importantissimi. Vogliamo costruire insieme la strategia del piano, e ci siamo rimboccati le maniche per realizzare da subito le strategie mano a mano che le condivideremo, con la scelta organizzativa di un ufficio rigenerazione urbana che lavora in stretta sinergia con l'ufficio di Piano e il servizio ambiente. A valle di ogni approfondimento con esperti e tecnici, abbiamo previsto un momento di confronto con la città — commenta Daniela Angelini, sindaca di Riccione — e questo incontro in particolare è fondamentale per condividere con la città un’idea di innovazione dello spazio urbano che sia motore di attrattività e sviluppo economico, ma anche di aggregazione, socialità e incontro per gli abitanti e per i turisti che frequentano la nostra città”.

L’incontro si svolge dalle 20.30, ma il Palazzo del Turismo sarà accessibile già dalle 20 per raccogliere idee e spunti sulla città. L’incontro avrà una durata di circa due ore e possono partecipare tutte le persone interessate a costruire la Strategia del Piano: cittadini, studenti e studentesse, giovani, imprenditori, professionisti, associazioni, gruppi informali, comitati, rappresentanti dei quartieri, etc. I posti in sala sono limitati, per agevolare l’organizzazione è raccomandata l’iscrizione, cliccando a questo link https://bit.ly/riccionecambia-20maggio. Per chi è fuori città il 20 maggio ed è interessato al PUG, sarà possibile seguire dal canale Youtube del Comune di Riccione la trasmissione in streaming, in modalità ascolto.