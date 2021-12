A Riccione si accende il Natale sulle note della Banda dei Carabinieri

A Riccione è iniziato il Natale! Mercoledì pomeriggio, come tradizione vuole ogni giorno dell'Immacolata, è stato illuminato il grande albero di Natale sul ponte di viale Dante al porto. Un momento molto toccante, perché l'accezione delle luci dell'albero è avvenuta in contemporanea al concerto della Banda dell'Arma dei Carabinieri, orgoglio bandistico italiano, fondata nel 1820.

La Banda dell'Arma dei Carabinieri ha voluto infatti omaggiare la città di Riccione nell'apertura della stagione del Centenario con un breve concerto in piazzale Ceccarini, davanti al Palazzo del Turismo, prima di esibirsi in sala Concordia per la prima edizione del premio San Martino d'Oro della Città di Riccione. In contemporanea, con il legame immateriale che l'atmosfera del Natale sa creare, all'altra estremità di viale Dante si è acceso il grande albero a cura della Geat.