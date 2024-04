A Riccione "Terme aperte" per la giornata del Made in Italy

Riccione Terme aderisce all’iniziativa messa in campo da Federterme, per promuovere le qualità delle acque termali. Un’occasione per scoprire e conoscere l’offerta di servizi, cure e trattamenti del Centro Termale con esperienza diretta alle fonti di salute e benessere che sgorgano a due passi dal mare e sono risorsa ed eccellenza del territorio per tutti. L’evento si svolgerà nel pomeriggio di lunedì prossimo 15 aprile con orario dalle 15 alle 18. In questa occasione si potrà accedere al Percorso Termale Sensoriale con uno Speciale 2 per 1, entrano due persone al costo di una sola, per scoprire il cuore pulsante del Centro Termale. Qui corpo e mente traggono benefici immediati godendo delle proprietà delle acque termali proposte nelle varie declinazioni: piscine a temperature differenziate, idromassaggi, percorsi emozionali e sensoriali, cascata a fungo, idropercorso vascolare e grottini per esperienze totalizzanti e rigeneranti.

Alle ore 16 è previsto l’incontro con il medico specialista, Dott.ssa Paola Mainardi con prova gratuita di cure inalatorie.

Durante l’incontro saranno illustrati i benefici curativi e di prevenzione delle cure oltre a informazioni su come accedervi. Le cure e i trattamenti termali consentono di potenziare il sistema immunitario, mantenerci in salute, sono piacevoli e naturali ma soprattutto efficaci. L’incontro è a partecipazione gratuita, previa prenotazione.