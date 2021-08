A Rimini inaugura la clinica mobile dei vaccini: somministrate 51 dosi, anche a turisti

avvio del progetto “VacciniAmo la Riviera” lungo la costa romagnola ha registrato un primo successo . Sono state 117 le prime dosi di vaccino anti-covid somministrate mercoledì sera, nel corso dei primi due appuntamenti vaccinali a bordo della clinica mobile allestita a Rimini in Piazzale Fellini e del camper itinerante che ha fatto tappa a San Mauro Mare in Piazza Cesare Battisti.

A San Mauro Mare sono state somministrate 66 dosi di vaccino (di cui 36 a turisti italiani): 13 a giovani di età compresa tra i 12 –19 anni, 26 a cittadini della fascia 20 – 39 anni i; 21 a cittadini tra i 40 e 59 anni di età, 6 a cittadini over60.

A Rimini il personale della clinica mobile ha somministrato 51 prime dosi (di cui 25 a turisti italiani): 7 a giovani tra i 12 e i 19 anni, 20 a cittadini di età compresa tra i 20 e i 39 anni; 15 a cittadini della fascia di età 40-59 anni e 9 a cittadini over 60.

Per ricevere l’appuntamento per la seconda dose, che sarà somministrata in una delle sedi vaccinali del territorio, i cittadini dovranno rivolgersi al Cuptel al numero 800002255. Al momento della prenotazione il cittadino dovrà precisare il giorno in cui ha fatto la prima dose, la tipologia di vaccino ricevuto ed indicare la sede vaccinale dove preferisce effettuare la seconda dose.

I prossimi appuntamenti vaccinali che si svolgeranno dalle ore 18.30 alle ore 22.30, per tutto il mese, lungo la riviera romagnola con le due cliniche mobili vaccinali che faranno tappa fissa a Marina di Ravenna e a Rimini e un camper itinerante con équipe vaccinale a bordo che si sposterà tra Riccione, Cesenatico, Gatteo Mare, San Mauro Mare, Cervia – Milano Marittima.

Le tappe riminesi

prossimi appuntamenti vaccinali che si svolgeranno dalle ore 18.30 alle ore 22.30, per tutto il mese, lungo la riviera romagnola con la clinica mobile che tappa fissa a Rimini e un camper itinerante con équipe vaccinale a bordo che si sarà a Riccione in Piazzale Ceccarini (di fianco al Palazzo del Turismo) sabato 7 agosto, venerdì 13, domenica 22 e mercoledì 25 agosto.

La clinica mobile sarà in piazzale Fellini i venerdì 6, 20 e 27 agosto; domenica 8, 15 e 29 agosto; mercoledì 11, 18; sabato 14, 21 e 28 agosto.

Possono ricevere la prima dose vaccinale (con vaccino Moderna e il monodose Johnson&Johnson per la popolazione over 60 che potrà così immunizzarsi contro il virus in una unica seduta) anche i turisti italiani, e non solo i residenti. Non c’è bisogno della prenotazione, basta presentarsi con tessera sanitaria e un documento di identità, la compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, così come la vaccinazione ed il periodo di osservazione al termine dell’inoculazione.

L’iniziativa messa in campo dall’Ausl della Romagna, con la collaborazione delle Amministrazioni locali e Associazioni di volontariato, è finalizzata a incrementare la platea dei vaccinati, facilitare le somministrazioni e intercettare chi ancora sta temporeggiando, affinché risponda positivamente all’appello.