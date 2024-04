A Rimini si presenta la 44esima edizione del Campo Lavoro missionario

170 mila sacchi in distribuzione presso altrettante abitazioni. 7 centri di raccolta di cui 2 a Rimini e altri 5 a Riccione, Cattolica, Bellaria, Santarcangelo, Villa Verucchio. 5 mercatini del vintage e dell’usato. 21 progetti di aiuto finanziati nel 2023, e destinati in 11 Paesi poveri e a famiglie disagiate residenti sul nostro territorio per un totale di circa 235.727 euro. Migliaia di studenti coinvolti in azioni educative per comprendere e rimuovere le cause della povertà. Sono solo alcuni numeri del Campo Lavoro 2023. Intanto il 44° Campo Lavoro missionario, la grande raccolta umanitaria, è in programma sull’intero territorio della Diocesi di Rimini il 13 e 14 aprile prossimi. Le iniziative saranno presentate giovedì 4 aprile presso la curia Vescovile di Rimini.