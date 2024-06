A RiminiWellness due miti assoluti di Mr. Olympia: Ronnie Coleman e Phil Heat

Nella terza giornata di RiminiWellness, all’interno di FIF Village, area della Federazione Italiana Fitness, si è svolta la “Run FIF Challenge”, un evento che ha attirato l’attenzione di numerosi appassionati di fitness e sportivi. La sfida – all’ultimo “colpo di piede” consisteva nel percorrere nel più breve tempo possibile la distanza di 1000 metri sul tapis roulant Treadmill Endurance con console Premium Led di Matrix, mettendo alla prova la resistenza e la velocità dei 16 atleti partecipanti. Dopo le quattro fasi di qualificazione, la sfida finale ha visto salire sullo scalino più alto del podio Luca Ricci, con il record di 3’ e 26”, seguito da Daniele Cerchiai, secondo con 3’ e 38”, e Gerardo Langone, terzo con i suoi 3’ e 51”.

Nella terza giornata di RiminiWellness, la manifestazione di Italian Exhibition Group in scena alla fiera di Rimini fino a domani, domenica 2 giugno, si è registrato grande entusiasmo per l’incontro con due miti assoluti di Mr. Olympia: Ronnie Coleman e Phil Heat, recordmen della competizione rispettivamente con 8 e 7 titoli conseguiti. Ospiti di Panatta e presenti in fiera fin dal giorno di apertura, i due bodybuilder sono stati protagonisti oggi di un incontro con gli appassionati e i professionisti di settore alla Wellness Arena, per un’occasione assoluta di dialogo e confronto con le star di riferimento della disciplina. Inoltre, momenti di divertimento e coinvolgimento allo stand di Leone 1947 con Mattia Faraoni – kickboxer e pugile italiano - che questa mattina ha guidato il pubblico presente in fiera nella Uptivo Boxing Challenge, una sfida di velocità al sacco, dimostrazioni e show sul ring.

Estetica e equilibrio mentale, due fattori chiave per il benessere duraturo. È quanto è emerso nella terza giornata di RiminiWellness 2024 nell’appuntamento “Non fermarsi mai. Falsi Miti”, incontro che ha visto protagonisti due trainer e wellness influencer di riferimento per gli appassionati come Lisa Alborghetti e Luca Anzano. “La qualità di quello che facciamo è molto importante, soprattutto quando riguarda il nostro corpo. Ci vuole impegno e costanza per mantenere uno stile di vita corretto perché il primo risultato a cui si deve ambire è stare bene e preservare la propria salute”, il commento di Lisa Alborghetti. Per trovare il proprio percorso è utile affidarsi a professionisti ed entrare in empatica con loro. Lo conferma Luca Anzano: “La figura del personal trainer, così come quella dei medici nutrizionisti aiutano a comprendere che tutto e subito non si può avere. Entrare Il primo step è allenare la propria mente per capire che è giusto lavorare nel lungo termine e aiuta a godersi ancora di più i risultati”.

Con il convegno “One Wellness. Vivere bene nelle comunità” moderato da Francesco Caroli, Coordinatore nazionale Rete delle Città Sane, si chiude il ciclo di incontri degli Stati Generali del Fitness e del Wellness. Il concetto di wellness sta prepotentemente inserendosi nel tessuto urbano delle città, spingendo stati interi ad investire sulla riprogettazione degli spazi che possano mettere al centro l’essere umano e la sua dimensione sociale ma la strada è ancora lunga. Lorenzo Fioramonti, fondatore Wellbeing Economy Alliance, ha sottolineato come ci sia un’incongruenza tra la volontà di stare insieme e il sistema economico delle grandi città, che non sono strutturate in un’ottica di aggregazione. “Si deve cambiare strada, non pensare ad una crescita di consumi ma di benessere e di salute”. Gli ha fatto eco l’architetto Matteo Gatto, che ha sottolineato come questo concetto sia “fondamentale perché più il 55% delle persone oggi vive in città. Bisogna spostare il punto di vista e mettere il wellbeing al centro della progettazione per far vivere esperienze ai cittadini. Si deve pensare ad una ‘Wellness City’ con incentivi urbanistici, economici e pubblici”. Gli altri relatori presenti: Veronica Baioccato, Exercise is Medicine; Antonio Maturo, Professore di Sociologia della Salute, Università degli Studi di Bologna.