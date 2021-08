A Saludecio una notte fra le fiamme: spento al mattino il vasto incendio. Elicottero anche da Venezia

I Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte fino al mattino per spegnere il vasto incendio in Valconca, che ha colpito Saludecio, nella zona di via Canelle, distruggendo ampie aree di vegetazione. Scoppiato domenica intorno alle 17, l'incendio ha visto i pompieri al lavoro fino a lunedì dopo le 9.30, impegnati a domare le fiamme. Oltre 16 ore di lavoro. In aiuto ai Vigili del fuoco di Rimini sono arrivati i colleghi dei Comandi di Forlì Cesena e Ravenna.

Ben 19 le unità e 5 gli automezzi che sono stati impegnati a terra nelle operazioni di estinzione e protezione dei caseggiati minacciati dall’avanzare del fronte delle fiamme proveniente da zona impervia. Ed è stato necessario anche l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco di Venezia che ha agevolato le operazioni di controllo e spegnimento dell’incendio. Le fiamme hanno interessato 4 ettari di bosco, sottobosco, macchia mediterranea e campi di grano. Sul posto anche squadre AIB dei Volontari della Protezione Civile della provincia di Rimini.

Il Comando di Rimini ha svolto oltre 20 interventi legati alle condizioni meteorologiche, riguardanti in particolare caduta di alberi o rimozione di parti pericolanti.

SEGUONO AGGIORNAMENTI