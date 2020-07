A San Clemente fioccano le multe per i furbetti dei rifiuti e per alcuni proprietari di cani

Attività di vigilanza ambientale e zoofila sul territorio del Comune di San Clemente, dove sono state contestate 13 violazioni per mancato rispetto delle norme sullo smaltimento dei rifiuti urbani e tenuta dei cani. "Torno ancora - afferma la sindaca, Mirna Cecchini - sul problema del corretto conferimento dei rifiuti urbani. La maggioranza dei cittadini comprende e rispetta le norme e pertanto si preoccupa di provvedere alla diversificazione e allo smaltimento senza incorrere in violazioni e sanzioni pecuniarie. Tuttavia gli episodi d’inciviltà, e conseguente danno all’intera collettività, risultano in crescita: questi comportamenti non possono essere taciuti e tollerati".

Il sindaco ricorda che la convenzione sottoscritta dall’Amministrazione comunale con le Guardie Eco-Zoofile di Accademia Kronos Rimini ha subito un inevitabile stop, correlato all’emergenza sanitaria da Covid-19, nei mesi di marzo e aprile e i controlli sono ripresi a partire dal 5 maggio. "Le Guardie Eco-Zoofile - aggiunge la Sindaca Cecchini - svolgono un compito delicato e importante, ovvero sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso percorsi informativi e di vero e proprio insegnamento circa la corretta procedura da adottare nello smaltimento dei rifiuti urbani sulle base delle varie classificazioni differenziate. Purtroppo in diversi casi l’invito a mantenere comportamenti consoni alle disposizioni non trova ascolto e viene ignorato platealmente. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: sacchi dell’immondizia abbandonati vicino ai cassonetti e oggetti buttati alla rinfusa, come se la strada fosse una discarica a cielo aperto. Da qui l’accertamento dei fatti, il verbale di contestazione e la successiva sanzione amministrativa (multa) nei confronti dei trasgressori. Oltre ad intervenire in materia di rifiuti, le Guardie svolgono un’attività parallela, non meno importante, a tutela del patrimonio verde pubblico e nei confronti dei possessori di cani che disattendono le regole fondamentali: tenuta al guinzaglio degli animali e assenza dei sacchetti igienici necessari alla raccolta delle deiezioni".

"Dal 15 febbraio al 28 febbraio e dal 5 maggio al 9 luglio - conclude Cecchini - sono state emessi 12 verbali per violazioni in materia ambientale (Regolamento ATERSIR) con relativa sanzione di 104 euro e 1 verbale zoofilo per mancata osservazione dell’Ordinanza Sindacale con relativa sanzione di 100 euro. Faccio quindi nuovamente appello alla vostra sensibilità".