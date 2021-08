A San Clemente lavori di Hera per il rinnovo della rete idrica, sospesa erogazione di acqua

A San Clemente, nell’ambito di un intervento di Hera finalizzato al rinnovo e al miglioramento significativo della rete idrica locale, martedì 31 agosto, a partire dalle ore 8.30 e per circa 8 ore, sarà necessario interrompere l’erogazione del servizio nella zona industriale, in particolare ad essere interessate saranno le vie Noce, Galvani, Manzetti, Beccaria, Fermi, Dell’Industria, Marconi, Pacinotti, Volta, Meucci, Giotto, Gaggio, Provinciale Conca (dall’incrocio con via Marconi direzione Morciano fino al civico 43) e limitrofe. In seguito all’intervento, potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico. I cittadini e le attività interessati sono stati avvertiti tramite volantino e riceveranno anche un sms sul cellulare. Si ricorda che quest’ultimo servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o modificare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio. In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati ad altra data, che verrà comunicata successivamente.