A San Clemente terminati in anticipo i lavori al servizio idrico: le vie interessate

È terminato in anticipo l’intervento di Hera alla rete idrica della zona industriale di San Clemente che ha comportato l’interruzione, annunciata nei giorni scorsi, del servizio martedì mattina alle utenze delle vie Noce, Galvani, Manzetti, Beccaria, Fermi, Dell’Industria, Marconi, Pacinotti, Volta, Meucci, Giotto, Gaggio, Provinciale Conca (dall’incrocio con via Marconi direzione Morciano fino al civico 43) e limitrofe.

Inizialmente prevista per l’intervallo dalle 8.30 alle 16.30 di martedì, la sospensione dell’erogazione dell’acqua è invece terminata alle ore 13, in anticipo sui tempi, quando il servizio è tornato alla normalità funzionalità. In seguito all’intervento, potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico. La sospensione si è resa necessaria nell’ambito di un intervento di Hera finalizzato al rinnovo e al miglioramento significativo della rete idrica locale.