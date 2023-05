A San Giovanni attivato lo sportello "Il notaio risponde"

Grazie alla collaborazione tra Comune di San Giovanni in Marignano e Collegio Notarile dei Distretti di Forlì e Rimini e con la disponibilità del Notaio Ida Laura Lamorgese, sarà possibile attivare anche a San Giovanni il servizio di sportello “Il notaio risponde”. È infatti stato approvato il protocollo d’intesa per la prestazione di un servizio di prima consulenza gratuita di notariato, che sarà attivo da maggio 2023. I cittadini, previo appuntamento, potranno ricevere consulenze su varie tematiche: a titolo esemplificativo in materia di acquisto abitazioni, tassazioni relative all’acquisto di casa, compravendita, successioni, testamenti.

Si tratta di un servizio nato per sostenere cittadini e famiglie in momenti particolarmente delicati, ma anche per dare la possibilità di attivare un incontro ravvicinato e informale degli esperti con i cittadini. Lo sportello sarà a disposizione dei cittadini ogni ultimo martedì del mese con appuntamenti di 20 minuti, dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Per gli appuntamenti è possibile contattare l’Ufficio URP negli orari di apertura ai seguenti recapiti: 0541.828111 e urp@marignano.net. Questo servizio integra le opportunità gratuite già disponibili per i cittadini marignanesi presso l’Ufficio Sportelli.