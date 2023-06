A San Giovanni in Marignano la nuova "Casa della cultura" nel cuore del centro storico

Un centro storico più bello e attrattivo, che diventa un rinnovato luogo di incontro e condivisione per la cittadinanza. Il cui cuore è la nuova “Casa della cultura” di San Giovanni in Marignano (RN), frutto di un intervento di rigenerazione urbana cofinanziato dalla Regione con 640mila euro su un costo complessivo di oltre 910 mila euro. Oggi l’inaugurazione con il sindaco Daniele Morelli, insieme al presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Torna così a nuova vita l’ex sede del Comune e con essa ampie porzioni del centro cittadino: un’area che va da via Roma a via Macello, fino alle mura malatestiane di San Giovanni - dal Teatro Massari al Bastione di Palazzo Corbucci - e a Via Largo Fosso del Pallone.

“In Emilia-Romagna abbiamo scelto la strada del recupero dell’esistente e della riqualificazione urbana approvando, primi in Italia, una legge sul consumo di suolo a saldo zero: la stessa che ci ha permesso di finanziare l’intervento che presentiamo oggi, mettendo a disposizione della comunità cittadina nuovi servizi e nuove funzioni– afferma Bonaccini-. Un intervento, infatti, sostenuto anche da risorse regionali per costruire città più sostenibili, belle, a misura d’uomo. E che questo avvenga proprio in Romagna, in un territorio così drammaticamente colpito dall’alluvione, dice anche che vogliamo ripartire subito e che lo stiamo facendo. Abbiamo molto lavoro da fare, ma sono certo che anche questa volta ricostruiremo tutto, così come è stato per il sisma del 2012”.

Gli interventi realizzati

Eliminazione delle barriere architettoniche, piantumazione di nuove alberature, sistemazione del verde e degli spazi circostanti. Tra gli interventi realizzati anche un miglior collegamento tra il Centro Giovani e i percorsi pedonali esistenti; il recupero conservativo della scalinata che conduce all’alveo del Ventena, la messa in sicurezza della pavimentazione in pietra e dei muri di contenimento di Palazzo Corbucci, il rinnovo del Parco della Biblioteca. Realizzata inoltre la ristrutturazione dell’ex Municipio e la sua sistemazione per diversi usi di interesse collettivo, mentre nell’area retrostante è stata, tra l’altro, sistemata con lastre in pietra la piazzetta, quale estensione all’aperto del nuovo Centro Culturale.

Legge regionale sulla tutela del suolo: finanziati 126 interventi di recupero

Rigenerazione e riqualificazione ambientale degli spazi urbani, riuso del patrimonio edilizio esistente, senza ulteriore consumo di suolo. Sono sette in provincia di Rimini i progetti finanziati dalla Regione grazie a due bandi in applicazione della legge 24 del 2017 sulla tutela e l’uso del territorio. Oltre a San Giovanni in Marignano, i Comuni interessati sono Rimini, Novafeltria (con due progetti), Morciano di Romagna, Poggio Torriana, San Leo. I contributi erogati ammontano a 6 milioni di euro a fronte di un costo complessivo di circa 12 milioni. In tutta l’Emilia-Romagna si tratta di 126 interventi di recupero, per un contributo complessivo di oltre 90 milioni di euro e un costo di 180 milioni di euro.