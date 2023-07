A San Leo una festa per il quarto compleanno della cooperativa di comunità

"Convivio d'Appennino" è il titolo dell'evento promosso dalla cooperativa di comunità Fer-menti leontine di San Leo per celebrare il quarto anno di attività. L'iniziativa si svolgerà lunedì 31 luglio, alla vigilia della festa di San Leone, patrono di San Leo e data scelta nel 2019 per fondare la cooperativa. "Abbiamo deciso di festeggiare con un evento pubblico costruito per raccontare "chi siamo", "perché siamo nati" e "cosa vogliamo rappresentare" all'interno di un paese come San Leo - evidenzia Marco Angeloni, presidente di Fer-menti leontine -. Lo facciamo con la volontà di valorizzare il percorso che in questi anni ci ha portato prima a ristrutturare e ad avviare nuovamente l'attività dello storico forno, quindi - continua il presidente - a prendere in gestione nell'aprile del 2023 anche il mini-market, un'altra risorsa preziosa che avrebbe chiuso lasciando il paese orfano di una rivendita di generi alimentari per i residenti e di eccellenze del territorio per i tanti turisti che arrivano a San Leo".

La serata sarà divisa in due momenti: il primo comincerà alle 18 con il ritrovo presso il belvedere di San Leo per parlare di comunità considerate marginali e di sviluppo locale con Giovanni Teneggi, responsabile nazionale per lo sviluppo di cooperative di comunità per Confcooperative e mentore della Fer-menti leontine, il giornalista Luca Martinelli autore del libro "L'Italia è bella dentro" e la ricercatrice Annalisa Spalazzi, entrambi soci della cooperativa di comunità. "Dalle 19.30 - aggiunge Angeloni - comincerà il momento di convivio, una bella tavolata al Belvedere di San Leo, una cena per la quale abbiamo coinvolto uno chef che cucinerà utilizzando materie prime locali, in molti casi prodotti da aziende agricole socie della Fer-menti leontine. Per noi - spiega - questo è un valore aggiunto: desideriamo farci promotori di un'idea di sviluppo anche economico capace di crescere come un ecosistema a rete".

L'evento è realizzato nell'ambito della 15esima edizione nazionale del Festival del Turismo Responsabile promosso da IT.A.CA' e con il patrocinio di: Rai Per la Sostenibilità, associazione italiana Turismo Responsabile, Legambiente, Comune di San Leo, San Leo 2000, Match, Chiocciola La Casa del Nomade e il sostegno di Cescot Rimini, Fondo Sviluppo, Confcooperative Romagna, Bottega di San Leo, Forno di San Leo, Pro Loco di San Leo, Guida San Leo, Acli San Leo, Riviera Banca e Parrocchia di San Leo.