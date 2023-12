A Santarcangelo partono i lavori di riasfaltatura per le strade più disastrate

Prenderà avvio martedì 12 dicembre l’intervento di asfaltatura di alcuni tratti delle vie Bionda e San Bartolo, nonché dell’intera via Bargellona: le tre strade sono state individuate tra quelle maggiormente ammalorate nell’ambito dell’accordo per lavori di compensazione da parte di Hera. Escludendo le vie in cui non è ancora possibile intervenire – per le quali è necessario attendere il consolidamento e la sedimentazione delle opere – l’Amministrazione comunale, in accordo con Hera, ha ritenuto infatti di intervenire nelle vie Bionda a Canonica, San Bartolo a Sant’Agata e Bargellona a San Vito.

La prima strada, nel tratto compreso tra le vie Beccarina e Teodorani, sarà chiusa al transito dalle 7 alle 18 di domani (martedì 12) e mercoledì 13 dicembre, fatta eccezione per i residenti ai quali sarà sempre garantito l’accesso alle abitazioni. Da mercoledì 13 a venerdì 22 dicembre (dalle 7 alle 18) i lavori interesseranno il tratto di via San Bartolo compreso tra le vie Giovannone e Berti, dove è prevista l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri se necessario. Sempre da mercoledì 13 a venerdì 22 dicembre, anche via Bargellona sarà percorribile a senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri se necessario, anche in questo caso dalle ore 7 alle ore 18.