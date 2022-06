A scuola dagli antichi romani, Legio VI Ferrata conclude i percorsi didattici negli istituti riminesi

Si è concluso con oggi il percorso #ProgettoScuola a cura della Legio VI Ferrata Aps di Rimini, che ha portato i rievocatori storici della medesima associazione di promozione sociale in 15 plessi scolastici della provincia di Rimini con oltre 1000 studenti presenti alle loro lezioni. Il Progetto Scuola dell'Associazione Legio VI Ferrata Aps è mirato a tutte quelle realtà scolastiche che vogliano far conoscere ai propri alunni uno spaccato della quotidianità nell'antica Roma. Si sono andate a toccare diverse tematiche dell'evo antico, tra cui aspetti militari ma anche argomenti prettamente femminili. Gli alunni hanno potuto toccare con mano oggetti ed interagire direttamente con i rievocatori storici presenti, diventando parte integrante della lezione.

Lo scopo di questo progetto è quello di far conoscere argomenti e soprattutto far vedere de visu come poteva essere equipaggiato un militare ed una donna del tempo. Oltre alla parte hanno avuto anche la possibilità di esercitarsi con scudi e spade in legno per fargli replicare i movimenti e le formazioni più famose dell'esercito romano.