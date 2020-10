A scuola in "Piedibus", torna il progetto dedicato ai più piccoli

L’inizio del nuovo anno scolastico ha previsto interventi e adempimenti molto complessi per garantire la riorganizzazione dell’attività ordinaria. Il Comune di San Giovanni in Marignano, l’Istituto Comprensivo Statale di San Giovanni in Marignano e l'Associazione dei genitori degli alunni Scuolinfesta, hanno condiviso fin da subito l’intenzione di avviare il progetto Piedibus, ma il servizio ha richiesto un lavoro di approfondimento sia negli adempimenti necessari, sia nell’individuazione degli elementi più pratici e operativi. Il progetto, rivolto agli alunni di scuola Primaria, inserito all’'interno del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo, e della proposta "Siamo Nati per Camminare", prevede che i bambini si rechino a piedi a scuola secondo percorsi prestabiliti e grazie al supporto di volontari accompagnatori.

Dalla giornata odierna è stata inviata alle famiglie la comunicazione necessaria alla preiscrizione con allegato il modulo per gli adulti che vogliano offrirsi come accompagnatori e quello per iscrivere i bambini. Per l’iscrizione occorre compilare il modulo di interesse, allegare i documenti richiesti e far pervenire il tutto all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune tramite mail con oggetto “Iscrizione Piedibus 2020-21” all’indirizzo: pubblica.istruzione@marignano.net oppure tramite consegna a mano entro sabato 31 Ottobre 2020, l’Ufficio poi provvederà a trasmettere le iscrizioni all‘Associazione Scuolinfesta e all’I.C.S. San Giovanni in Marignano.

Il servizio avrà inizio presumibilmente entro il mese di novembre e proseguirà per tutto l'anno scolastico. Nello scorso anno erano attivi tre percorsi: Linea 1 - parco dei Tigli/centro, Linea 2 – Parco Aldo Moro/materna Pianventena, Linea 3 - zona Peli/scuole, che saranno confermati o modificati a seguito del numero di adesioni pevenute. I referenti dell'Associazione Scuolinfesta potranno dare tutte le informazioni necessarie in merito all'organizzazione, ai tempi ed alle modalità di svolgimento del Piedibus nel rispetto dell’attuale normativa Anti-Covid19.

“La sfida più grande in questo momento- sottolinea l’Amministrazione Comunale- è sicuramente mantenere vivo il desiderio e la determinazione per mantenere attivi tutti i progetti virtuosi costruiti nel tempo. Il Piedibus rientra sicuramente in quelle esperienze che negli ultimi anni hanno migliorato sotto l’aspetto umano e ambientale il nostro paese. La stretta collaborazione tra il Comune, la Scuola e l’Associazione Scuolinfesta ha permesso di affrontare al meglio tutte le criticità del momento per continuare a sostenere e promuovere insieme esperienze di alto valore. Adesso è il momento delle adesioni, sia da parte delle famiglie e bambini che da parte dei volontari, sempre preziosi, oggi più che mai.”

Per informazioni:

Associazione Scuolinfesta - Referente progetto Marco Morelli 348.3901482

email:scuolinfesta@gmail.com