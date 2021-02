A spasso col cane trova un borsone con 2,5 chili di droga

Curioso ritrovamento, nella giornata di sabato, da parte di una signora che passeggiava col cane lungo il sentiero che costeggia l'Ausa e che si è imbattuta in un borsone sospetto. Subito ha allertato le forze dell'ordine e, sul posto, è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato con gli agenti che hanno aperto la sacca da palestra e scoperto all'interno degli involucri pieni di droga. Sono infatti spuntati 4 panetti di hashish, per u peso di 1,840 chili, e uno di marijuana, dal peso di 859 grammi. Tutto il materiale è stato sequestrato e, al momento, sono in corso le indagini per scoprire come la borsa sia arrivata in quel posto.