A spasso con arnesi da scasso finisce nella rete della Municipale

Nel corso dei controlli sul territorio nella giornata di mercoledì una pattuglia della Municipale di Rimini, che si trovava nella zona dello stadio, si è imbattuta in un individuo che in tutta fretta si allontanava dal parcheggio del "Romeo Neri" per dirigersi in via Flaminia. Gli agenti hanno deciso di fermarlo per identificarlo ma, alla richiesta dei documenti, lo straniero ha spiegato di non averli. Dalla perquisizione sono spuntati, nascosti nello zainetto, una pinza pappagallo,tre chiavi a brugola, tre chiavi inglesi e un kit multiuso. Portato negli uffici del comando per identificarlo, al termine degli accertamenti è stato denunciato a piede libero per porto di strumenti atti ad offendere e per possesso di arnesi da scasso.