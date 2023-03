A spasso con katana e manganello, fermato dagli agenti della Municipale

E’ stato fermato in zona stazione lunedì pomeriggio un 23enne straniero in possesso di una spada katana e un manganello. Gli agenti in borghese del Nucleo Sicurezza Urbana, che sono intervenuti per identificarlo, erano impegnati in uno dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che viene svolto di consueto in tutta la zona tra Piazzale Cesare Battisti e il parcheggio del Metromare. L’uomo è stato denunciato a piede libero per porto abusivi di armi.