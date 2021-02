A spasso di notte con passamontagna e arnesi da scasso, fermati 3 malviventi

Durante i controlli del territorio, nella notte tra mercoledì e giovedì, una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Rimini si è imbattuta in tre individui col volto coperto da mascherine e passamontagna che trasportavano due grossi borsoni sul lungomare di Viserba. Fermati per identificarli, è emerso che si trattavano di due campani e una cittadina polacca tutti tra i 30 e i 32 anni. Quando i militari dell'Arma hanno ispezionati le pesanti borse è emerso che contenevano numerosi arnesi da scasso oltre a una pistola giocattolo sprovvista del tappo rosso. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre, il trio, è stato denunciato a piede libero per possesso di arnesi da scasso. Sono in corso gli accertamenti per verificare se, in quella zona, siano stati messi a segno dei furti negli appartamenti.