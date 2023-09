A un mese dalla morte di Samuel l'unico indagato sembra essere il fornello a gas difettoso

E' passato un mese dalla morte di Samuel Imbuzan, il piccolo riminese di 10 anni deceduto nell'esplosione del camper mentre si trovava in vacanza in Sardegna coi genitori e degli amici della coppia, durante il quale gli inquirenti dell'Arma hanno cercato di dare una risposta a quella tragedia. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Sara Martino, vede un fascicolo ancora a carico di ignoti per omicidio colposo e secondo quanto emerso sono attualmente in corso degli accertamenti sia su quello che resta dei due camper saltati in aria che sulla bombola del gas e sul fornellino da cucina. Sarebbero su questi due ultimi elementi che si concentrano gli esperti e che avrebbero innescato l'esplosione. Entrambi non apparterrebbero alla famiglia Imbuzan ma a una coppia di conoscenti, anche loro campeggiatori, che avrebbero condiviso l'accampamento abusivo nei pressi della spiaggia di Bados per poi allontanarsi all'indomani dello scoppio dopo essere stati ascoltati dai carabinieri.

L'ipotesi sulla quale lavorano gli inquirenti, quindi, sarebbe quella secondo cui il fornello da cucina il cui tubo, collegato alla bombola in maniera poco sicura, si sarebbe sganciato mentre il fuoco era acceso all'esterno del veicolo. La fiammata, quindi, avrebbe raggiunto il contenitore del gas facendolo esplodere devastando i due camper. Il piccolo Samuel Imbuzan in quel momento si trovava all'interno del camper ed è stato investito in pieno dalla fiammata mentre la madre, anche lei dentro l’autoveicolo, è riuscita ad uscire praticamente indenne. Dopo lo scoppio, il padre Daniel Romulus si era gettato nel rogo per cercare per salvare il figlio ma, nonostante i disperati tentativi che gli hanno procurato gravi ustioni sul 40% del corpo, per il piccolo non c'è stata speranza.